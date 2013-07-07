Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2013, 18:00 МСК
7.07.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы