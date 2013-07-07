Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2013, 16:00 МСК
7.07.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы