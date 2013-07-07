Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:4
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2013, 14:00 МСК
7.07.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы