Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2013, 15:00 МСК
7.07.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы