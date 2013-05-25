Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:1
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
25 мая 2013, 16:00 МСК
25.05.2013, 16:00 МСК
суббота
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы