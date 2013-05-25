Матч завершен
Балтика
Калининград
3:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
25 мая 2013, 16:00 МСК
25.05.2013, 16:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы