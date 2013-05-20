Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
20 мая 2013, 18:00 МСК
20.05.2013, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы