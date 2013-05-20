Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
20 мая 2013, 18:00 МСК
20.05.2013, 18:00 МСК
понедельник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы