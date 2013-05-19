Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
19 мая 2013, 16:00 МСК
19.05.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы