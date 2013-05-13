Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
13 мая 2013, 17:00 МСК
13.05.2013, 17:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы