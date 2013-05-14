Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
14 мая 2013, 15:00 МСК
14.05.2013, 15:00 МСК
вторник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы