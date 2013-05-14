Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
14 мая 2013, 15:00 МСК
14.05.2013, 15:00 МСК
вторник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы