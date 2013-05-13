Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
13 мая 2013, 17:30 МСК
13.05.2013, 17:30 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы