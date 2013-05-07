Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
7 мая 2013, 18:00 МСК
7.05.2013, 18:00 МСК
вторник
Василий Мирошниченко
Василий Мирошниченко
Главный Судья
Составы