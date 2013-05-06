Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
6 мая 2013, 14:00 МСК
6.05.2013, 14:00 МСК
понедельник
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы