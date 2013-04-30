Матч завершен
Балтика
Калининград
3:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
30 апр. 2013, 19:00 МСК
30.04.2013, 19:00 МСК
вторник
Дмитрий Веселов
Дмитрий Веселов
Главный Судья
Составы