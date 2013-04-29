Матч завершен
Салют
Белгород
2:2
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
29 апр. 2013, 18:00 МСК
29.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы