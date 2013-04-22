Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
22 апр. 2013, 18:00 МСК
22.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы