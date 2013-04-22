Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
22 апр. 2013, 18:00 МСК
22.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы