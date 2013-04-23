Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
23 апр. 2013, 11:00 МСК
23.04.2013, 11:00 МСК
вторник
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы