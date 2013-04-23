Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
23 апр. 2013, 14:00 МСК
23.04.2013, 14:00 МСК
вторник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы