Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
16 апр. 2013, 15:00 МСК
16.04.2013, 15:00 МСК
вторник
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы