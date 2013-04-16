Матч завершен
Салют
Белгород
0:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
16 апр. 2013, 18:00 МСК
16.04.2013, 18:00 МСК
вторник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы