Матч завершен
Уфа
Уфа
2:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
15 апр. 2013, 15:00 МСК
15.04.2013, 15:00 МСК
понедельник
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы