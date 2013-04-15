Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
15 апр. 2013, 19:00 МСК
15.04.2013, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы