Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
13 апр. 2013, 12:00 МСК
13.04.2013, 12:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы