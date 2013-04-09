Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:3
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
9 апр. 2013, 11:00 МСК
9.04.2013, 11:00 МСК
вторник
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
Составы