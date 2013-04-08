Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
8 апр. 2013, 14:00 МСК
8.04.2013, 14:00 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы