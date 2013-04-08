Матч завершен
Сочи
Сочи
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
8 апр. 2013, 14:00 МСК
8.04.2013, 14:00 МСК
понедельник
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы