Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
8 апр. 2013, 18:00 МСК
8.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы