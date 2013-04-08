Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
8 апр. 2013, 15:00 МСК
8.04.2013, 15:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы