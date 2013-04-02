Матч завершен
Салют
Белгород
1:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
2 апр. 2013, 18:00 МСК
2.04.2013, 18:00 МСК
вторник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы