Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
1 апр. 2013, 15:00 МСК
1.04.2013, 15:00 МСК
понедельник
Дмитрий Веселов
Дмитрий Веселов
Главный Судья
Составы