Матч завершен
Томь
Томск
3:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
6 сент. 2012, 15:00 МСК
6.09.2012, 15:00 МСК
четверг
Составы