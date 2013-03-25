Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
25 марта 2013, 18:00 МСК
25.03.2013, 18:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы