Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
10 мая 2013, 11:00 МСК
10.05.2013, 11:00 МСК
пятница
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы