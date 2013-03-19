Матч завершен
Салют
Белгород
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
19 марта 2013, 18:00 МСК
19.03.2013, 18:00 МСК
вторник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы