Матч завершен
Томь
Томск
4:3
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
18 марта 2013, 15:00 МСК
18.03.2013, 15:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы