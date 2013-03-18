Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
18 марта 2013, 18:00 МСК
18.03.2013, 18:00 МСК
понедельник
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы