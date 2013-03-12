Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
12 марта 2013, 14:00 МСК
12.03.2013, 14:00 МСК
вторник
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы