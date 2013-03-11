Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
11 марта 2013, 13:00 МСК
11.03.2013, 13:00 МСК
понедельник
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы