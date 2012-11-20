Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
20 нояб. 2012, 17:00 МСК
20.11.2012, 17:00 МСК
вторник
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
Составы