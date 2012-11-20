Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
20 нояб. 2012, 15:00 МСК
20.11.2012, 15:00 МСК
вторник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы