Матч завершен
Торпедо
Москва
2:3
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
19 нояб. 2012, 17:30 МСК
19.11.2012, 17:30 МСК
понедельник
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы