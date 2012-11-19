Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
19 нояб. 2012, 17:00 МСК
19.11.2012, 17:00 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы