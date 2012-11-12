Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
12 нояб. 2012, 14:00 МСК
12.11.2012, 14:00 МСК
понедельник
Составы