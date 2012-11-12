Матч завершен
Балтика
Калининград
1:3
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
12 нояб. 2012, 19:30 МСК
12.11.2012, 19:30 МСК
понедельник
Составы