Матч завершен
Томь
Томск
3:2
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
6 нояб. 2012, 15:00 МСК
6.11.2012, 15:00 МСК
вторник
Составы