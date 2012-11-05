Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
1:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
5 нояб. 2012, 10:00 МСК
5.11.2012, 10:00 МСК
понедельник
Составы