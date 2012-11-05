Матч завершен
Торпедо
Москва
2:3
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
5 нояб. 2012, 13:00 МСК
5.11.2012, 13:00 МСК
понедельник
Составы